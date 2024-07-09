Температура морської води в Одесі сьогодні, 9 липня: найкомфортніша

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, морська вода сьогодні прогріється до 24-25°C. При цьому температура повітря в Одесі вдень досягне 33-35°C. На 9 липня зберігається надзвичайна пожежна небезпека V класу.

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, температура води в Одесі становить 24.5°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.

Температура води у курортних місцях Одеської області.