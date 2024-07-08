Прогноз синоптиков на 9 июля: насколько будет жарко

Завтра, во вторник, 9 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается стабильная жаркая погода.
На 9 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Прогноз погоды в Одессе на 9 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 22-24°C, днем 33-35°C.
Температура морской воды 24-25°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-24°C, днем 33-38°C.
На автодорогах области видимость хорошая.