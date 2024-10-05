Температура морской воды в Одессе сегодня, 5 октября: прохладная и освежающая

По данным Гидрометцентра, 5 октября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 20-20,5°C. Такая вода является прохладной и освежающей, и хотя для некоторых людей она может быть комфортной для купания, многим она будет казаться холодной. В целом такая температура является нормальной, однако людям с нарушением кровообращения вода может казаться еще прохладнее.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 2-2,5 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области