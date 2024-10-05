Температура морської води в Одесі сьогодні, 5 жовтня: прохолодна й освіжаюча

За даними Гідрометцентру, 5 жовтня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 20-20,5°C. Така вода є прохолодною та освіжаючою, і хоча для деяких людей вона може бути комфортною для купання, багатьом вона здаватиметься холодною. Загалом така температура є нормальною, проте людям із порушенням кровообігу вода може здаватися ще прохолоднішою.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 2-2,5 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області