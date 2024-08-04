Температура морской воды в Одессе сегодня, 4 августа: комфортно ли купаться после грозы?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 4 августа 2024 года, температура Черного моря у одесского побережья составит не более 17-18°С. То есть сильно теплой такую воду не назовешь, но купаться в ней все же можно (напомним, что нормальной температурой морской воды, при которой можно купаться, считается 18°C).

Днем ранее температура воды в Одессе не превышала 15-16°C.

А вот специализированный ресурс Seatemperature приводит немного иные данные: он сообщает, что Черное море у берегов Одессы сегодня прогреется до 25,3°C.

Тем не менее, в последние несколько дней многие отдыхающие рассказывали, что вода стала намного холоднее, чем была в дни аномальной жары.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается гроза, а во время грозы – шквал до 15-20 м/с. В то же время воздух днем прогреется до 27-29°С.

Отметим, что из соображений безопасности купаться во время грозы нежелательно.