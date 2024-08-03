Синоптики пообещали одесситам грозу и шквальный ветер

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 4 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, а во время грозы – шквал до 15-20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Во время грозы:
- не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
- не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не купайтесь в водоемах;
- не пользуйтесь электроприборами;
- избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закройте окна и двери;
- отложите телефон.
Прогноз погоды в Одессе на 4 августа
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 августа
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза. Днем местами град.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами во время грозы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.
На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.