Новости Одессы и Одесской области

Синоптики пообещали одесситам грозу и шквальный ветер

Синоптики пообещали одесситам грозу и шквальный ветер

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 4 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, а во время грозы – шквал до 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Во время грозы:

  • не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
  • не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не пользуйтесь электроприборами;
  • избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
  • если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
  • закройте окна и двери;
  • отложите телефон.

Прогноз погоды в Одессе на 4 августа

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 августа

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза. Днем местами град.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами во время грозы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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