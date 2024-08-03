Температура морской воды в Одессе сегодня, 3 августа: очень теплая и комфортная

Сегодня температура воды в Одессе составляет 15-16°C. Эта температура является несколько прохладной для купания, но все еще приемлемой для тех, кто любит освежающие воды. Такая температура подходит для коротких погружений или для активных водных видов спорта.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно расти как минимум ближайшие 10 дней и достигнет значения в 24.4°C.