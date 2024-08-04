Температура морської води в Одесі сьогодні, 4 серпня: чи комфортно купатися після грози?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 4 серпня 2024 року, температура Чорного моря біля одеського узбережжя становитиме не більше 17-18°С. Тобто сильно теплою таку воду не назвеш, але купатися в ній все ж таки можна (нагадаємо, що нормальною температурою морської води, при якій можна купатися, вважається 18°C).

Днем раніше температура води в Одесі не перевищувала 15-16°C.

А ось спеціалізований ресурс Seatemperature наводить дещо інші дані: він повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси сьогодні прогріється до 25,3°C.

Проте в останні кілька днів багато відпочиваючих розповідали, що вода стала набагато холоднішою, ніж була в дні аномальної спеки.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Одесі та Одеській області сочікується гроза, а під час грози – шквал до 15-20 м/с. У той же час, повітря вдень прогріється до 27-29°С.

Зауважимо, що з міркувань безпеки купатися під час грози небажано.