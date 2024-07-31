Температура морской воды в Одессе сегодня, 31 июля: идеально

Температура морской воды в Одессе сегодня, 31 июля: идеально

Последний день июля обещает быть жарким, поэтому даже в будний день пляжи будут переполнены отдыхающими. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура морской воды у берегов Одессы и других курортных местах нашего региона.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 29 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 26.0°C. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода.  Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня днем в Одессе воздух прогреется до 30-32°С.

Температура воды в других курортных местах Одесской области:

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