Температура морської води в Одесі сьогодні, 31 липня: ідеально

Останній день липня обіцяє бути спекотним, тому навіть у будній день пляжі будуть переповнені відпочивальниками. “Одеське життя” розповідає, якою буде температура морської води біля берегів Одеси та інших курортних місцях нашого регіону.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 29 липня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 26.0°C. Цей температурний діапазон визнано найоптимальнішим для тривалого купання.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні вдень в Одесі повітря прогріється до 30-32°С.
Температура води в інших курортних місцях Одеської області: