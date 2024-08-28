Температура морской воды в Одессе сегодня, 28 августа: можно ли купаться

Сегодня в Одессе и области в течение дня ожидается гроза, а во время грозы шквал 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, а значит купаться в море крайне опасно. Но прогноз может не оправдаться, поэтому «Одесская жизнь» продолжает информировать о температуре моря в курортных местах нашего региона.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 28 августа, температура морской воды у берегов Одессы будет не ниже 23-24°С.
В то же время ресурс Seatemperature приводит другие данные, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25.6°C.
Таблица с текущими температурными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: