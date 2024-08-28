Температура морської води в Одесі сьогодні, 28 серпня: чи можна купатися

Оголошено штормове попередження, а отже, купатися в морі вкрай небезпечно. Але прогноз може не виправдатися, тому “Одеське життя” продовжує інформувати про температуру моря у курортних місцях нашого регіону.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у середу, 28 серпня, температура морської води біля берегів Одеси буде не нижчою за 23-24°С.
Водночас ресурс Seatemperature наводить інші дані, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25.6°C.
Таблиця з поточними температурними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону: