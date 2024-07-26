Температура морской воды в Одессе сегодня, 26 июля: немного «остыла»

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 26 июля, температура морской воды в Одессе составляет 26.7°C. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня в Одессе ожидается гроза и местами шквальный ветер 15-20 м/с при температуре воздуха 23-25°C.

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Температура воды в курортных местах Одесской области на сегодняшний день: