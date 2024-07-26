Температура морської води в Одесі сьогодні, 26 липня: трохи “охолола”

Курортний сезон в Одесі та області триває, тому «Одеське Життя» розповідає, якою буде вода у водоймах Одеської області у п’ятницю, 26 липня 2024 року.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 26 липня, температура морської води в Одесі становить 26.7°C. Вважається, що це – ідеальні умови, за яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні в Одесі очікується гроза та місцями шквальний вітер 15-20 м/с за температури повітря 23-25°C.
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Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогодні: