Температура морської води в Одесі сьогодні, 26 липня: трохи “охолола”

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 26 липня, температура морської води в Одесі становить 26.7°C. Вважається, що це – ідеальні умови, за яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує, що сьогодні в Одесі очікується гроза та місцями шквальний вітер 15-20 м/с за температури повітря 23-25°C.

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Температура води в курортних місцях Одеської області на сьогодні: