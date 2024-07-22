Температура морской воды в Одессе сегодня, 22 июля: купаться можно?

Так, сегодня море в Одессе прогреется до 25,2°С, то есть купаться в такой воде комфортно.

А по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, море сегодня прогреется до 27-28°С, что на один градус больше, чем днем ранее.

По Одесской области сегодня самая теплая вода в регионе зафиксирована в озере Китай. Ее значение в этом месте составляет 29,5°C. А самая холодная – в Катранке: 27,3°C.

Также напомним, что сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 28-30°С, а в Одесской области – до 28-32°С.