Температура морської води в Одесі сьогодні, 22 липня: купатись можна?

Так, сьогодні море в Одесі прогріється до 25,2°С, тобто купатись у такій воді комфортно.

А за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, море сьогодні прогріється до 27-28°С, що на один градус більше, ніж на день раніше.

На Одещині сьогодні найтепліша вода в регіоні зафіксована в озері Китай. Її значення тут становить 29,5°C. А найхолодніша – у Катранці: 27,3°C.

Також нагадаємо, що сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 28-30°С, а Одеської області – до 28-32°С.