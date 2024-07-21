Погода в Одессе 22 июля: прогнозируют грозу

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 22 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза, во время грозы шквал 15-18 м/с, днем местами град. Объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, 22-24 июля сохранится чрезвычайная (V класса), местами средняя (III класса) и высокая (IV класса), пожарная опасность.
Прогноз погоды в Одессе на 22 июля
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при шквале он усилится до 15-18 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 27-28°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 июля
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, ночью местами сильный, гроза. Днем местами град.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал 15-18 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 28-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.