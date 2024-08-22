Температура морской воды в Одессе сегодня, 22 августа: комфортно

Август дарит нам стабильно теплую погоду, благоприятную для пляжного отдыха. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет вода в Черном море у берегов Одессы и других куротных местах области в четверг, 22 августа.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 23-24°С. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.
В свою очередь специализированный ресурс seatemperature сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогрелось до 25.1°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области: