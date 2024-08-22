Температура морської води в Одесі сьогодні, 22 серпня: комфортно

Серпень дарує нам стабільно теплу погоду, сприятливу для пляжного відпочинку. «Одесская жизнь» розповідає, якою буде вода в Чорному морі біля берегів Одеси та інших курортних місцях області в четвер, 22 серпня.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.
Зі свого боку спеціалізований ресурс seatemperature повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогрілося до 25.1°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області: