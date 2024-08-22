Температура морської води в Одесі сьогодні, 22 серпня: комфортно

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°С. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день.

Зі свого боку спеціалізований ресурс seatemperature повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогрілося до 25.1°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області: