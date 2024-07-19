Температура морской воды в Одессе сегодня, 19 июля: еще «горячее»

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 19 июля, температура воды в Одессе составляет 28.5°C. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно долго находиться в воде без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух в Одессе прогреется до 36-38°C. А во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

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Температура воды в курортных местах Одесской области: