Температура морської води в Одесі сьогодні, 19 липня: ще “гарячіше”

Температура морської води в Одесі сьогодні, 19 липня: ще “гарячіше”

Сьогодні, 19 липня, у нашому регіоні зберігається аномальна спека, тому морська вода біля одеського узбережжя і водоймах області продовжує прогріватися. Найтепліша вода сьогодні в Україні зафіксована в Хаджибейському лимані, її значення становить 30.9°C.

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 19 липня, температура води в Одесі становить 28.5°C. Вважається, що це – ідеальні умови, за яких можна довго перебувати у воді без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень повітря в Одесі прогріється до 36-38°C. А в другій половині дня можливий короткочасний дощ, гроза.

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Температура води в курортних місцях Одеської області:

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