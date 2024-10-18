Температура морской воды в Одессе сегодня, 18 октября: прохладная и освежающая

По данным Гидрометцентра, 18 октября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 16,8-17,2°C. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей. Непрерывное пребывание в такой воде более четырех часов может привести к серьезному переохлаждению. В любом случае важна и общая погода.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 0,5-1,0 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области

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