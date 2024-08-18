Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 18 августа: каким может оказаться воскресное купание?

Температура морской воды в Одессе сегодня, 18 августа: каким может оказаться воскресное купание?

По прогнозам синоптиков (для кого-то, возможно, неутешительным), предстоящая неделя в Одессе и области обещает быть жаркой. Да и сегодняшний воскресный день, 18 августа 2024 года, прохладным не станет. И многие наверняка соберутся отдохнуть у моря. Какой же будет морская вода в этот день?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура морской воды у одесского побережья будет 23-24°С (днем ранее она составляла 22-23°С).

А ресурс seatemperature в свою очередь сообщает, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 25°С.

В любом случае стоит заметить, что вода такой температуры более чем комфортна для купания.

В Одесской области самая теплая вода в регионе накануне была зафиксирована в озере Кугурлуй – 26,8°C. А самая холодная – в Южном: не более 24,1°C.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:

Вода в водоемах Одесской области

Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 29-31°С, а в Одесской области – до 29-34°С.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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