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Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 серпня: яким може виявитися недільне купання?

Температура морської води в Одесі сьогодні, 18 серпня: яким може виявитися недільне купання?

За прогнозами синоптиків (для когось, можливо, невтішними), майбутній тиждень в Одесі та області обіцяє бути спекотним. Та й сьогодні недільний день, 18 серпня 2024 року, прохолодним не стане. І багато хто напевно збереться відпочити біля моря. Якою буде морська вода в цей день?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя буде 23-24°С (вдень раніше вона становила 22-23°С).

А ресурс Seatemperature у свою чергу повідомляє, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 25°С.

У будь-якому випадку варто зауважити, що вода такої температури більш ніж комфортна для купання.

На Одещині найтепліша вода в регіоні напередодні була зафіксована в озері Кугурлуй – 26,8°C. А найхолодніша – у Южному: не більше 24,1°C.

Таблиця з поточними погодними даними та тенденціями загалом у деяких містах регіону:

Вода у водоймах Одеської області

Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 29-31°С, а на Одещині – до 29-34°С.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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