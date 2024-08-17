Погода в Одессе 18 августа: для не любителей жары прогноз неутешителен

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 18 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно жаркая погода. Осадков не ожидается, а воздух днем может прогреться до 31-34°С.
Прогноз погоды в Одессе на 18 августа
В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 августа
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-24°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой