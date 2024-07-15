Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 июля: можно купаться смело

А как отмечает специализированный ресурс Seatemperature, температура воды в Одессе сегодня будет достаточно комфортной для купания в жаркий день:

«Вода будет теплой (мягкой). Большинству людей при такой температуре будет достаточно купальных костюмов. Если вы собираетесь оставаться в воде какое-то время, вам будет достаточно тонкого короткого гидрокостюма».

Также напомним, что температура воздуха сегодня днем в Одессе составит 33-35°С, а в Одесской области – 33-38°С.