Погода в Одессе 15 июля: подарит ли понедельник хоть немного прохлады?

Погода в Одессе 15 июля: подарит ли понедельник хоть немного прохлады?

Завтра, в понедельник, 15 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая и сухая погода. Кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 15 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 24-26°С, днем она поднимется до 33-35°С.

Температура морской воды 25-26°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 июля

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 21-26°С, днем 33-38°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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