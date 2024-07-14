Погода в Одессе 15 июля: подарит ли понедельник хоть немного прохлады?

Завтра, в понедельник, 15 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая и сухая погода. Кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 15 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 24-26°С, днем она поднимется до 33-35°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 июля
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 21-26°С, днем 33-38°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой