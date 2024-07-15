Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 липня: можна сміливо купатися

Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 липня: можна сміливо купатися

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у понеділок, 15 липня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 25-26°С. Це лише на один градус менше, ніж днем ​​раніше. Така температура вважається більш ніж комфортною для купання.

А як зазначає спеціалізований ресурс Seatemperature, температура води в Одесі сьогодні буде достатньо комфортною для купання у спекотний день.

«Вода буде теплою (м’якою). Більшості людей за такої температури буде достатньо купальних костюмів. Якщо ви збираєтеся залишатися у воді якийсь час, вам буде достатньо тонкого короткого гідрокостюму».

Також нагадаємо, що температура повітря сьогодні вдень в Одесі становитиме 33-35°С, а в Одеській області – 33-38°С.

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