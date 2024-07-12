Температура морской воды в Одессе сегодня, 12 июля: комфортно для купания

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 12 июля, температура воды в Одессе составляет 25.7°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания.

В любом случае важна и общая погода. По пргнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем воздух в Одессе прогреется до 33-35°C.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет расти как минимум в ближайшие 10 дней и достигнет значения в 27.1°C.

Напомним, в Одессе официально открыли для отдыха, купания и оздоровления еще пять дополнительных пляжных зон.

Температура воды в курортных местах Одесской области: