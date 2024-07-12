Температура морської води в Одесі сьогодні, 12 липня: комфортно для купання

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 12 липня, температура води в Одесі становить 25.7°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в спекотний день. Цей температурний діапазон визнаний оптимальним для тривалого купання.

У будь-якому випадку важлива і загальна погода. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вдень повітря в Одесі прогріється до 33-35°C.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі зростатиме як мінімум у найближчі 10 днів і досягне значення 27.1°C.

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили для відпочинку, купання та оздоровлення ще п’ять додаткових пляжних зон.

Температура води у курортних місцях Одеської області: