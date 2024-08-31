Погода в Одессе 1 сентября: жарко, дождливо или «два в одном»?

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 1 сентября, первый день осени-2024, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 28-31°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 сентября
По Одесской области в первый день осени прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой