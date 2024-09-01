Температура морської води в Одесі сьогодні, 1 вересня: чи закінчується купальний сезон із початком осені?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 23-24°С.

За даними ресурсу Seatemperature, Чорне море в Одеси прогріється до 24,2°С.

Нагадаємо, що купатися у такій воді можна.

Щодо водойм Одеської області, то сьогодні найтепліша в регіоні вода була зафіксована в Кароліно-Бугазі – 25,6°C. А найхолодніша – в озері Китай: лише 23,7°C.

Температура води в Одеській області сьогодні:

Нагадаємо, що сьогодні вдень повітря прогріється до 26-28°С в Одесі і до 26-31°С в Одеській області.