Температура морської води в Одесі сьогодні, 1 вересня: чи закінчується купальний сезон із початком осені?

Ось і залишилося за літо 2024 року… І сьогодні – перший день осені. Але чи привід це припинити відвідування пляжів, адже морська вода біля берегів Одеси залишається досить комфортною для купання?
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 23-24°С.
За даними ресурсу Seatemperature, Чорне море в Одеси прогріється до 24,2°С.
Нагадаємо, що купатися у такій воді можна.
Щодо водойм Одеської області, то сьогодні найтепліша в регіоні вода була зафіксована в Кароліно-Бугазі – 25,6°C. А найхолодніша – в озері Китай: лише 23,7°C.
Температура води в Одеській області сьогодні:
Нагадаємо, що сьогодні вдень повітря прогріється до 26-28°С в Одесі і до 26-31°С в Одеській області.