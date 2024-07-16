Погода в Одессе: сдаст ли позиции жара 17 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 17 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности.
Прогноз погоды в Одессе на 17 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 26-28°С, днем 35-37°С.
Температура морской воды 27-28°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 24-29°С, днем 33-38°С, местами до 41°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой