Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 16 июля?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в четверг, 16 июля, составит 20-21°С.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Также стоит отметить, что температура воздуха на побережье днем будет в пределах 25-27°С.

Как сообщает ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»,в рекреационных зонах морского водопользования с 3 по 10 июля на санитарно-микробиологические показатели исследовано 48 проб морской воды. Из общего количества отобранных показателей 31 проба не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды обнаружены на всех городских пляжах. На санитарно-химические показатели исследовано 27 проб морской воды, все попытки соответствуют нормам.

Напомним, мы писали, что на выходных в Одессе проходил этап Кубка Украины по судномодельному спорту. Также мы рассказывали, как начался курортный сезон в популярных для отдыха странах.

Фото: Одесская жизнь