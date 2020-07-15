Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 15 июля?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в среду, 15 июля, составит 21-22 ° С.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Также стоит отметить, что температура воздуха на побережье днем будет в пределах 23-25°С.

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследованы 17 проб на санитарно-микробиологические показатели. По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», все пробы соответствуют нормативам.

В рекреационных зонах морского водопользования с 3 по 10 июля на санитарно-микробиологические показатели исследовано 48 проб морской воды, из которых 31 проба не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды обнаружены на всех городских пляжах. На санитарно-химические показатели исследовано 27 проб морской воды, все попытки соответствуют нормам.

Напомним, мы писали, что на выходных в Одессе проходил этап Кубка Украины по судномодельному спорту. Также мы рассказывали, как начался курортный сезон в популярных для отдыха странах.

Фото: Одесская жизнь