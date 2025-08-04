Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.
- Погода жаркая: днем +30…+32 °C, без осадков.
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в понедельник, 4 августа будет в пределах 23-24°С. Это очень комфортный и приятный показатель для купания и отдыха у воды. Осадков не ожидается, а волнение будет слабым.
По прогнозу синоптиков сегодня:
- В Одессе температура воздуха будет в пределах 30-32°С,
- По Одесской области столбик термометра покажет 30-35°С.
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Фото — Анна Баратинская