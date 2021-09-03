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Температура морской воды в Одессе 3 сентября: мы «календарь перевернем», но станет ли прохладней море?

Температура морской воды в Одессе 3 сентября: мы «календарь перевернем», но станет ли прохладней море?

Сегодня, в пятницу, 3 сентября, Черное море у берегов Одессы немного остынет по сравнению с предыдущим днем и составит 20-21 градусов.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Между тем, напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов не теплее 21 градуса. Купаться в таком море еще можно.

Согласно прогнозам, сегодня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, но возможен сильный северо-западный ветер.

Воздух днем прогреется до +20+22 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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