Погода в Одессе 3 сентября: будет ветрено

В Одессе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильными порывами северо-западного ветра. Так, в ночь на пятницу, 3 сентября, порывы ветра могут достигать 15 м/с, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +10+12 °С, днем +20+22 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.
Температура ночью +7+12 °С, днем +17+22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.