Температура морской воды в Одессе 24 июля: море теплое, но купаться не стоит

Сегодня, в субботу, 24 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Но, хотя вода и достаточно теплая, купаться в ней не стоит. Госпотребслужба распространила заявление, что из-за залпового ливня, имевшего место 22 июля, в море попало много грязи и биологических отходов.

Это чревато заражением в воде инфекциями, передающимися водным путем. Специалисты советуют подождать с купанием 3-4 дня, а еще лучше дождаться особого распоряжения.

При погодных изменениях данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

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Фото Владислава Балинского/Facebook