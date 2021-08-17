Температура морской воды в Одессе 17 августа: самое время купаться

Сегодня, во вторник, 17 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
За сутки вода прогрелась на один градус.
Напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.
По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.
Обратите внимание!
Результаты лабораторного исследования показали, что нормам санитарно-микробиологических показателей не соответствует морская вода в четырех курортных зонах Одесской области:
- «Солнечная» в Затоке
- «Расейка» в Приморском
- «Катранка» в Лимане
- «Сельский пляж» в Балабановке.