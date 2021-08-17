Температура морской воды в Одессе 17 августа: самое время купаться

Сегодня, во вторник, 17 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

За сутки вода прогрелась на один градус.

Напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.

Обратите внимание!

Результаты лабораторного исследования показали, что нормам санитарно-микробиологических показателей не соответствует морская вода в четырех курортных зонах Одесской области:

«Солнечная» в Затоке

«Расейка» в Приморском

«Катранка» в Лимане

«Сельский пляж» в Балабановке.