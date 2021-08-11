Температура морской воды в Одессе 11 августа: для купания пригодна

Сегодня, в среду, 11 августа, температура морской воды у побережья Одессы составит 22-23 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким же теплым море было и днем ранее.

При этом стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +30+32 градусов.

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