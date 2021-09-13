Новости Одессы и Одесской области

Температура моря в Одессе 13 сентября: а вода-то теплая

Температура моря в Одессе 13 сентября: а вода-то теплая

Сегодня, в понедельник, 13 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов.

Такие данные передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Вода как прогрелась вчера на 1-2 градуса, так и остается теплой и пригодной для купания.

При этом отметим, что разные погодные сервисы могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды.

Но в этот раз их прогнозы сходятся. Так, сайт sinoptik.ua тоже сообщает, что сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Также отметим, что качество морской воды на всех одесских пляжах, как показала проверка, соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +24+26 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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