В Одессе проверили качество морской воды: где можно купаться, а где нет?

Температура моря в Одессе купаться позволяет. По санитарным показателям, как показала проверка, купаться тоже можно.

Об этом сообщили в ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины».

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследованы по 12 проб на санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормам.

В контрольных точках на восьми городских пляжах Одессы были отобраны 48 проб для исследования на санитарно-микробиологические показатели. Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о температуре морской воды, насколько она комфортна для купания