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Театральная площадь перед Оперным будет выглядеть по-новому

Театральная площадь перед Оперным будет выглядеть по-новому

Одесская мэрия планирует объявить конкурс на лучшее архитектурное решение Театральной площади, что перед Оперным.

Об этом сообщает официальный телеграм канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».

По информации мэрии, площадь предполагается оформить в стилистике конца позапрошлого века и убрать «элементы социалистического реализма», включая доски с именами Героев Советского Союза и Героев социалистического труда.

В лучших традициях капитализма предусмотрены премии для победителей: первое место — 125 тысяч гривен, второе — 60 тысяч, третья — 40 тысяч, плюс поощрительные премии на 25 тысяч гривен,

— говорится в сообщении.

Решение о проведении открытого архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение по благоустройству Театральной площади в г. Одессе было принято сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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