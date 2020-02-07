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Новости Одессы и Одесской области

Театр в Одессе планирует купить за 300 тысяч гривен покрытие для танцев

Театр в Одессе планирует купить за 300 тысяч гривен покрытие для танцев

Оперный театр запланировал крупную дорогостоящую покупку.

Так, там хотят приобрести линолеум для сцены, на котором было бы удобно танцевать артистам.

Об этом стало известно из информации на сайте публичных закупок «Prozorro».

Театралам нужен огнестойкий прозрачный линолеум из поливинилхлорида. В целом необходимо около 150 рулонов, шириной 160 см и длиной 30 м. Он обойдется храму искусства примерно в 330 тысяч гривен.

В театре объявили тендер и в 20-х числах февраля определятся с поставщиком. После этого он должен доставить товар в течение месяца.

Напомним, недавно также в Оперном театре похвастались приобретенным за 200 тысяч гривен японским пианино.

Фото: lh3.googleusercontent.com

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