В одесском театре похвастались ценным приобретением (фото)

Там купили пианино японской фирмы Kawai.

Об этом пресс-служба театра сообщила в Facebook.

Пианино разместили в одном из репетиционных классов.

Его цена – 200 тысяч гривен. Как отмечают пользователи сети в комментариях, инструмент этой марки – один из лучших современных вариантов.

Фото: Facebook театра Оперы и балета

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!