В одесском театре похвастались ценным приобретением (фото)

В Оперном театре появился дорогостоящий музыкальный инструмент.
Там купили пианино японской фирмы Kawai.
Об этом пресс-служба театра сообщила в Facebook.
Пианино разместили в одном из репетиционных классов.
Его цена – 200 тысяч гривен. Как отмечают пользователи сети в комментариях, инструмент этой марки – один из лучших современных вариантов.
Фото: Facebook театра Оперы и балета
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