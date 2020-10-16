Те, кто сейчас находится на передовой борьбы с эпидемией, должны получать достойные зарплаты, – Юлия Тимошенко

Защищая украинцев от коронавируса, в государстве не имеют права забывать о медиках, которые днем и ночью борются за здоровье наших граждан.

Об этом глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила после посещения ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«Необходимо, наконец, признать, что наши медики – это богатство страны, ее стратегический ресурс. Врачи, медсестры, санитарки, лаборанты, в том числе представители немедицинских профессий, которые трудятся в больницах — это сегодня, по сути, наши спасатели. Поэтому одна из главных задач в период борьбы с коронавирусом – позаботиться о достойной оплате труда медиков», — считает глава «Батькивщины».

Юлия Тимошенко заверила, что 20 октября во время заседания Верховной Рады будет настаивать на принятии постановления с четким алгоритмом действий в ситуации с эпидемией коронавируса, а также касательно перераспределения средств «ковидного» фонда.

«Мы сейчас хотим принять постановление Верховной Рады, где я собственноручно хочу расписать по пунктам конкретный план действий и предложить иначе распределить «ковидный» фонд для того, чтобы система борьбы с коронавирусом и система достойной оплаты труда медиков наконец заработала должным образом. Я предложу парламенту, всем без исключения фракциям, объединиться с президентом и принять постановлением этот алгоритм действий, а также правильное распределение средств в «ковидном» фонде», — подчеркнула лидер партии.

Источник: Odessa Online