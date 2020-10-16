Новости Одессы и Одесской области

Те, кто сейчас находится на передовой борьбы с эпидемией, должны получать достойные зарплаты, – Юлия Тимошенко

Те, кто сейчас находится на передовой борьбы с эпидемией, должны получать достойные зарплаты, – Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» настаивает на принятии парламентом постановления о перераспределении средств «ковидного» фонда.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Защищая украинцев от коронавируса, в государстве не имеют права забывать о медиках, которые днем и ночью борются за здоровье наших граждан.

Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Об этом глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила после посещения ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«Необходимо, наконец, признать, что наши медики – это богатство страны, ее стратегический ресурс. Врачи, медсестры, санитарки, лаборанты, в том числе представители немедицинских профессий, которые трудятся в больницах — это сегодня, по сути, наши спасатели. Поэтому одна из главных задач в период борьбы с коронавирусом – позаботиться о достойной оплате труда медиков», — считает глава «Батькивщины».

Юлия Тимошенко заверила, что 20 октября во время заседания Верховной Рады будет настаивать на принятии постановления с четким алгоритмом действий в ситуации с эпидемией коронавируса, а также касательно перераспределения средств «ковидного» фонда.

«Мы сейчас хотим принять постановление Верховной Рады, где я собственноручно хочу расписать по пунктам конкретный план действий и предложить иначе распределить «ковидный» фонд для того, чтобы система борьбы с коронавирусом и система достойной оплаты труда медиков наконец заработала должным образом. Я предложу парламенту, всем без исключения фракциям, объединиться с президентом и принять постановлением этот алгоритм действий, а также правильное распределение средств в «ковидном» фонде», — подчеркнула лидер партии.

Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»
Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»
Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»
Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»
Юлия Тимошенко посетила ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Источник: Odessa Online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить