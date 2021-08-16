Тарифы: что будет с ценами на электроэнергию и тепло?

Долги потребителей за коммуналку растут с каждым днем, так как доходы просто не поспевают за тарифами. Озабочено такой ситуацией и правительство. Достаточно только вспомнить акции протеста против повышения цен на коммунальные услуги в январе – феврале этого года. Что будет дальше?

На прошлой неделе состоялось заседание правительства, на котором были приняты важные для нас, потребителей, решения относительно тарифов на коммунальные услуги.

ВО-ПЕРВЫХ, премьер-министр заявил, что тариф на электроэнергию для населения будет снижен. Но, конечно, не для всех, а только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц. При таком (относительно скромном) расходе тариф на электроэнергию составит 1,44 гривни за кВт/ч. Домохозяйства, которые используют более 250 кВт/ч, по-прежнему будут платить по 1,68 гривни за кВт/ч.

Такие действия вроде как должны порадовать потребителей, но новые правила начнут действовать только с 1 октября 2021 года. Да и можно говорить о несправедливости принятого решения. Допустим, семья из одного-двух человек может уложиться в 250 кВт/ч в месяц. Если членов семьи четверо-пятеро, то расход будет больше и сэкономить уже не получится. А в такой семье могут быть не только дети, но и пенсионер, и человек с инвалидностью. К тому же, ничего не сказано о потребителях, которые живут в домах с электроплитами.

ВО-ВТОРЫХ, на заседании правительства решали также вопрос, как быть с ценами на газ, который закупают предприятия теплоснабжения. Все понимают, что чем дороже тепловики платят за газ, тем выше тариф для потребителя. На европейских биржах стоимость газа доходит уже до 20 гривен за кубометр.

«Нефтегаз» на предстоящий отопительный сезон предложил теплоснабжающим предприятиям тарифный план «Комфортный сезон». По этому плану, кубометр газа будет стоить 7,96 гривни (с НДС), независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах. Тарифный план действует с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Если тепловики воспользуются моментом, что было бы вполне логично, тогда вопрос о росте тарифов на тепло для населения в размере прогнозируемых 70% не стоял бы. Будем надеяться, что так оно и будет.

Субсидии в «красной зоне» будут больше

Недавно мы писали о том, что нормы потребления для субсидиантов, которые на период карантина увеличили на 50%, снова уменьшат с 1 октября 2021 года. Это касается электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, природного газа, который используется для приготовления пищи и подогрева воды.

Вместе с тем, принято решение сохранить действие дополнительных 50% нормативов в следующем отопительном сезоне для жителей регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина. Это предполагает выделение большей суммы государственной помощи на оплату коммунальных услуг. И ее субсидианты получат автоматически, без дополнительных обращений.

Ранее мы рассказывали о том, сколько будет стоить газ в отопительном сезоне.