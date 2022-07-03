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Будут ли расти тарифы на услуги ЖКХ в Украине

Будут ли расти тарифы на услуги ЖКХ в Украине

До конца отопительного сезона в Украине не будут расти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

До конца отопительного сезона в Украине не будут расти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмигаль в интервью lb.ua.

Самое главное, по его словам, то, что до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет.

Мы это задекларировали, мы это будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму,

– отметил Шмигаль.

При этом, по его словам, зимний период будет непростым.

Об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские руководители правительств. Поэтому, учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя по отношению к Украине и Европе, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – правильное движение, правильные подходы,

– добавил премьер.

Также мы рассказывали, как платить за коммуналку во время войны и после. Ведь многие выехали в другую страну или область. Часть жилого фонда разрушена или повреждена. Как платить за коммуналку в таких случаях, об этом в нашем материале.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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