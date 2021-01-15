Тарифы на газ и его распределение: когда понизят и какими они будут?

Тариф на транспортировку газа для населения не будет превышать 1,79 грн за кубометр, а на сам газ – 6,99 грн/куб.

Об этом сообщила в Телеграме депутат ВР из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина по результатам консультаций фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем и представителями регулирующих и контролирующих структур.

«Максимальная цена по Украине – 6,99. Тариф на распределение – максимум 1,79 грн. Цена будет почти одинаковой по стране, без значительных различий, как сейчас», – пояснила Гришина.

По ее словам, официально согласовать новые тарифы Кабмин может в пятницу, 15 января, или в понедельник, 18 января, а Национальная комиссия регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг их утвердит 19 января. Действовать они будут с 1 февраля.

Ранее премьер министр Денис Шмыгаль говорил, что такие тарифы будут действовать до конца карантина или до конца отопительного сезона.

Напомним, по Украине, в том числе по Одессе и области, прокатилась волна акций протеста против высоких тарифов на газ и его транспортировку, а также в целом против высоких тарифов на услуги ЖКХ.

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